Amazon suma empleo en La Muela

El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), a través de Espacio Empresas, está colaborando con Amazon en el proceso de selección de personal para la apertura de su nuevo centro logístico en La Muela, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de septiembre.

El proceso contempla la incorporación de 150 mozos y mozas de almacén, y ha despertado un gran interés: más de 400 personas han sido preseleccionadas para participar en las sesiones grupales organizadas por el Inaem, en las que se presenta la compañía, se explican las características del puesto y se informa sobre las diferentes fases del proceso de selección.

Turnos de mañana y tarde

Al parecer, según informó El Periódico de Aragón, Amazon se plantea empezar a operar en dos turnos, uno de mañana y otro de tardes, de lunes a domingo, descartando la noche de momento. Serían turnos de ocho horas para un funcionamiento que refuerza y complementa el trabajo que se realiza desde el otro gran macrocentro logístico de la multinacional en Zaragoza, ubicado en la Plataforma Logística de Plaza, a pocos kilómetros de estas nuevas instalaciones levantadas en Centrovía.

Amazon ya anunció el pasado mes de julio la fecha del estreno de este centro logístico en La Muela y que servirá para centralizar la distribución de los productos más vendidos de la plataforma de envíos rápidos. Cuando esté a pleno rendimiento llegará a los 600 trabajadores porque se espera que tenga capacidad para almacenar cerca de 8,9 millones de pedidos.

Esta colaboración con Amazon forma parte del servicio de intermediación laboral que presta Espacio Empresas Inaem, facilitando a las empresas la búsqueda de profesionales y acompañándolas en todas las fases del proceso de selección, desde la difusión de las ofertas hasta la preselección de candidaturas.

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Con iniciativas como esta, el Inaem continúa reforzando su compromiso con la generación de nuevas oportunidades laborales en Aragón y con el apoyo a las empresas que impulsan la creación de empleo en nuestra comunidad. Se trata de ayudar y animar a las personas que buscan poder incorporarse al ámbito de empleo.