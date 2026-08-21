El aquagym gana adeptos en las piscinas de Alpartir

Las piscinas de Alpartir acogen un año más durante este mes de agosto las clases de aquagym, que se desarrollan los martes y los jueves de 16.45 a 17.30 horas.

La actividad, que lleva ya varios veranos formando parte de la programación estival, continúa ganando aceptación entre los vecinos. Este año son 14 las personas inscritas, una cifra que refleja el creciente interés por esta propuesta para mantenerse activos y disfrutar del verano de una manera saludable y divertida.

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Las sesiones permiten combinar ejercicio físico y diversión en un entorno refrescante, convirtiendo las tardes de agosto en una buena oportunidad para hacer deporte y compartir un rato con otros vecinos.