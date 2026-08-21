DURANTE EL MES DE AGOSTO
El aquagym gana adeptos en las piscinas de Alpartir
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
Las piscinas de Alpartir acogen un año más durante este mes de agosto las clases de aquagym, que se desarrollan los martes y los jueves de 16.45 a 17.30 horas.
La actividad, que lleva ya varios veranos formando parte de la programación estival, continúa ganando aceptación entre los vecinos. Este año son 14 las personas inscritas, una cifra que refleja el creciente interés por esta propuesta para mantenerse activos y disfrutar del verano de una manera saludable y divertida.
Las sesiones permiten combinar ejercicio físico y diversión en un entorno refrescante, convirtiendo las tardes de agosto en una buena oportunidad para hacer deporte y compartir un rato con otros vecinos.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
- La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
- Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
- El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
- Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
- BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
- Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida