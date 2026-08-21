La astronomía reunío a los vecinos de Alpartir

El Salón de Cine de Alpartir acogió el sábado 8 de agosto una charla informativa sobre el eclipse solar, impartida por Pilar Ibáñez.

Durante la actividad se explicó en qué consiste un eclipse solar, se repasó la historia de estos fenómenos astronómicos, y se ofrecieron recomendaciones para observarlo de forma segura. También se explicó cómo y dónde podía verse el eclipse desde Alpartir.

Al finalizar la charla, el Ayuntamiento de Alpartir repartió gafas especiales para la observación del eclipse entre los asistentes, con el objetivo de que pudieran disfrutar del fenómeno de manera segura.

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La actividad permitió a los asistentes conocer mejor este interesante fenómeno astronómico y prepararse para su próxima observación