Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debut Francho GetafeCierre grifería ZaragozaReal ZaragozaObras ZaragozaEspectáculo drones Harry Potter
instagramlinkedin

BECAS PARA EL ESTUDIO EN ÉPILA

Ayudas para los universitarios

Aprobada la convocatoria de becas.

Aprobada la convocatoria de becas. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila ha aprobado la convocatoria de becas universitarias para el curso 2026-2027, reafirmando su compromiso con la educación y con el acceso de nuestros jóvenes a títulos universitarios oficiales.

Estas ayudas tienen como finalidad reconocer y apoyar la dedicación al estudio, contribuyendo a financiar las necesidades básicas derivadas de la etapa universitaria, como la matriculación, el sostenimiento y la manutención de los estudiantes.

Noticias relacionadas

El plazo de presentación de solicitudes es del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026. Las bases de la convocatoria, requisitos y demás información pueden consultarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Épila.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
  3. Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
  4. Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
  5. El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
  6. Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
  7. BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
  8. Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida

Las estancias hoteleras suben tímidamente en julio gracias a los extranjeros

Las estancias hoteleras suben tímidamente en julio gracias a los extranjeros

Mawuli Mensah, exjugador del Real Zaragoza, también encuentra acomodo en Segunda, jugará en el Ceuta

Mawuli Mensah, exjugador del Real Zaragoza, también encuentra acomodo en Segunda, jugará en el Ceuta

Faltan unicornios

El fuego calcina 200 hectáreas de la Sierra de Algairén

El fuego calcina 200 hectáreas de la Sierra de Algairén

La Comarca de Valdejalón habilita nuevos espacios para acercar la atención al territorio

La Comarca de Valdejalón habilita nuevos espacios para acercar la atención al territorio

Valdejalón convierte el eclipse en una experiencia colectiva

Valdejalón convierte el eclipse en una experiencia colectiva

Luis Larrodera visita el mítico cementerio español de Clint Eastwood que recuperó un 'crowdfunding': "Fue súper emocionante, ¡volveré seguro!"

Luis Larrodera visita el mítico cementerio español de Clint Eastwood que recuperó un 'crowdfunding': "Fue súper emocionante, ¡volveré seguro!"

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania
Tracking Pixel Contents