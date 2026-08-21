Ayudas para los universitarios

El Ayuntamiento de Épila ha aprobado la convocatoria de becas universitarias para el curso 2026-2027, reafirmando su compromiso con la educación y con el acceso de nuestros jóvenes a títulos universitarios oficiales.

Estas ayudas tienen como finalidad reconocer y apoyar la dedicación al estudio, contribuyendo a financiar las necesidades básicas derivadas de la etapa universitaria, como la matriculación, el sostenimiento y la manutención de los estudiantes.

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El plazo de presentación de solicitudes es del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026. Las bases de la convocatoria, requisitos y demás información pueden consultarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Épila.