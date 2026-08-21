Un bombero y un trabajador mueren en el incendio de untaller en Calatorao

Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), de nombre Juan Luis Alonso Lete, y un trabajador de Talleres Salanovas, llamado Erno Schenaider, murieron el martes 18 de agosto en Calatorao en un incendio originado en este mismo taller situado en pleno casco urbano. Fueron unos momentos de tensión y de preocupación entre los vecinos de Calatorao que estaban intentando colaborar en todo lo posible para dar por controlado el incendio que tenía en vilo a todo el pueblo.

Sobre las 14.00 horas llegaron a la localidad las primeras dotaciones de bomberos de la DPZ, por un fuego del que todavía se desconocen las causas. Según los primeros indicios, las llamas se habrían originado en el taller mecánico. En pocos minutos se formó una enorme columna de humo negro y denso, que era visible desde todo el pueblo y también desde los alrededores. El taller estaba cerrado por vacaciones y solo un empleado, vecino de Calatorao, se encontraba en su interior avanzando trabajo. Precisamente, este fue la segunda víctima mortal del fatal suceso.

Los vecinos de Calatorao y los servicios municipales trabajaron de la mano de los bomberos de la DPZ llegados de La Almunia de Doña Godina, Cariñena, Tauste y Calatayud para tratar de aplacar las llamas que estaban afectando a ambos lados de una misma manzana de casas. Además, los agricultores del municipio acercaron también sus cubas de agua para ayudar en la extinción. Para facilitar estas labores se cortó la carretera, la A-122, en ambas direcciones.

La voracidad de las llamas, unida al material inflamable que había en el taller, como gasolina o aceites, entre otros, provocó una gran columna de un denso humo negro que una hora después del inicio seguía siendo espesa. La espectacularidad del incendio congregó a vecinos cerca del siniestro, en vilo por si el fuego acababa afectando a alguna vivienda colindante.

En el lugar del siniestro también se personaron dotaciones de Protección Civil y de la Guardia Civil, además de varios camiones de bomberos. Hasta la zona se desplazó también personal del 061 y un helicóptero del 112 Aragón.

El Ayuntamiento de Calatorao emitió un bando urgente a sus vecinos para pedirles que abandonasen las calles colindantes al incendio.

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David Felipe, alcalde de la localidad, explicó que era «un incendio complejo» y que todos los esfuerzos se centraban en tratar de que las llamas no pasen a las viviendas colindantes.