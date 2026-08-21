Calasenda vende lotería solidaria de Navidad

La asociación de familias Calasenda de Calatorao ha puesto en circulación durante este mes participaciones con carácter solidario para el próximo sorteo de Navidad.

El 100% del donativo de las participaciones será destinado de forma íntegra para sufragar los tratamientos del niño Edu, vecino de la localidad, a través de la Asociación Tandem solidario.

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El número 99.541 fue el elegido por Edu en la administración de loterías de La Almunia acompañado por su familia y miembros de las asociaciones Tandem y Calasenda. Se encontrará a la venta durante estos meses en establecimientos colaboradores de Calatorao y pueblos cercanos, así como a través de socios de Calasenda y forma parte de varias iniciativas solidarias a favor de Edu, que se están poniendo en marcha durante estas semanas en Calatorao, gracias al apoyo desde asociación Tandem solidario. Para más información pueden dirigirse a la dirección asociacioncalasenda@gmail.com.