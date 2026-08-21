Calatorao disfruta de una gran noche musical

Éxito y gran ambiente en el tradicional Concierto de Verano de la Banda Municipal y la Rondalla Aires del Jalón

La plaza de Zaragoza acogió el pasado sábado 18 de julio una de las citas musicales del verano en Calatorao: el gran Concierto de Verano ofrecido por la Rondalla Aires del Jalón y la Banda Municipal Mariano Gracia Escario.

El evento, que congregó a numerosos vecinos y visitantes en una noche magnífica, ofreció un repertorio variado e intergeneracional «para todos los gustos». El público pudo disfrutar desde clásicos como temas de Los Panchos, Rocío Dúrcal o Juan Pardo y adaptaciones modernas con temas de Aitana, La Oreja de Van Gogh o Bad Bunny, hasta grandes piezas conjuntas como Libre, Como una ola o Quince años tiene mi amor.

El recital contó con las espectaculares interpretaciones vocales de Pili, Alexia, Héctor y Paco, quienes encandilaron al público en cada una de sus intervenciones.

Uno de los momentos más simpáticos de la velada llegó de la mano del director Juan Pablo, quien no dudó en ponerse la camiseta de la selección española para animar el ambiente en la víspera de la gran final del Mundial y la noche terminó con el emblemático Y viva España de Manolo Escobar.

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Desde el Ayuntamiento de Calatorao agradecen un año más el trabajo y talento de ambas agrupaciones por seguir consolidando esta cita tradicional en el calendario cultural veraniego del municipio. Jesús y Juan Pablo, como directores de ambas agrupaciones, hacen un gran equipo con el resto de músicos que los acompañan.