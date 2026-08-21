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CURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Calatorao traza una mirada a la diversidad sexual

Mikel Herrán y Enrique Moral, junto a Victoria Casas.

Mikel Herrán y Enrique Moral, junto a Victoria Casas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Calatorao

Cada verano las aulas universitarias salen de las capitales para integrarse en el mundo rural. Durante los días 3 y 14 de julio, Calatorao acogió el Curso Extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado Historias fuera del armario: una mirada divulgativa a la diversidad sexual, una cita académica que ha roto barreras, tabúes y distancias geográficas.

«El conocimiento no pertenece exclusivamente a las grandes urbes, acercar la universidad a nuestros pueblos es una apuesta firme por la cultura, la igualdad de oportunidades y demostramos que el medio rural está preparado para albergar debates académicos», comentó la concejal de Cultura Victoria Casas.

La temática del curso propuso un análisis riguroso de la diversidad sexual y de género a lo largo del tiempo, desafiando prejuicios históricos con bases científicas. A través de una metodología amena pero sumamente académica, el programa desglosó conceptos complejos que a menudo no se abordan en el día a día tratando temas arqueológicos, la evolución, el cuerpo humano, el nacimiento de las sexualidades y el debate sobre ello hoy en día.

Mikel Herrán, protagonista

El gran atractivo y valor añadido de este curso extraordinario ha sido su coordinador y ponente principal, Mikel Herrán (conocido en redes sociales como @PutoMikel). Doctor en Arqueología y uno de los divulgadores históricos más influyentes y frescos de la actualidad, cuyos libros están disponibles en la biblioteca municipal. Le acompañó Enrique Moral de Eusebio, graduado también en Arqueología y Antropología y doctor en Historia.

Gracias al firme compromiso y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Calatorao con la Universidad de Zaragoza, el acceso a este curso de 15 horas lectivas (reconocido con 0,5 créditos ECTS) ha sido totalmente gratuito para todos los asistentes.

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Una muestra inequívoca de que la cultura de calidad puede y debe estar al alcance de toda la ciudadanía. Con iniciativas como esta, Calatorao no solo abraza la diversidad y el conocimiento, sino que se reivindica como un espacio rural dinámico, tolerante y de vanguardia.

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