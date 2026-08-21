Calatorao traza una mirada a la diversidad sexual

Cada verano las aulas universitarias salen de las capitales para integrarse en el mundo rural. Durante los días 3 y 14 de julio, Calatorao acogió el Curso Extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado Historias fuera del armario: una mirada divulgativa a la diversidad sexual, una cita académica que ha roto barreras, tabúes y distancias geográficas.

«El conocimiento no pertenece exclusivamente a las grandes urbes, acercar la universidad a nuestros pueblos es una apuesta firme por la cultura, la igualdad de oportunidades y demostramos que el medio rural está preparado para albergar debates académicos», comentó la concejal de Cultura Victoria Casas.

La temática del curso propuso un análisis riguroso de la diversidad sexual y de género a lo largo del tiempo, desafiando prejuicios históricos con bases científicas. A través de una metodología amena pero sumamente académica, el programa desglosó conceptos complejos que a menudo no se abordan en el día a día tratando temas arqueológicos, la evolución, el cuerpo humano, el nacimiento de las sexualidades y el debate sobre ello hoy en día.

Mikel Herrán, protagonista

El gran atractivo y valor añadido de este curso extraordinario ha sido su coordinador y ponente principal, Mikel Herrán (conocido en redes sociales como @PutoMikel). Doctor en Arqueología y uno de los divulgadores históricos más influyentes y frescos de la actualidad, cuyos libros están disponibles en la biblioteca municipal. Le acompañó Enrique Moral de Eusebio, graduado también en Arqueología y Antropología y doctor en Historia.

Gracias al firme compromiso y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Calatorao con la Universidad de Zaragoza, el acceso a este curso de 15 horas lectivas (reconocido con 0,5 créditos ECTS) ha sido totalmente gratuito para todos los asistentes.

Noticias relacionadas

Una muestra inequívoca de que la cultura de calidad puede y debe estar al alcance de toda la ciudadanía. Con iniciativas como esta, Calatorao no solo abraza la diversidad y el conocimiento, sino que se reivindica como un espacio rural dinámico, tolerante y de vanguardia.