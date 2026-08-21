‘Canal Cultura’ de Calatorao se adentra entre lienzos y fogones de la mano de Juan Carlos Callejas

El programa 18 del Canal Cultura de Calatorao recibió a Juan Carlos Callejas, aprovechando su exposición Cuaderno de viaje que se podrá visitar durante las fiestas patronales. Pero como el título del programa expresa, el invitado no solo es artista de pincel sino también lo es en la cocina.

«No te pierdas ese pequeño adelanto que nos hace sobre su exposición que será inaugurada como acto preliminar el miércoles 19 de agosto en la Casa de Cultura a las 19.00 horas. Descubre escuchando lo diferente que podemos ser en la mesa según nuestro origen y qué proyectos tiene entre manos. Os dejamos su página web: www.juancarloscallejas.com», indican desde el Canal Cultura. Escanea el código QR para escucharlo y no te pierdas el resto de programas en la web (calatorao.es/podcast-canal-cultura/), resdes sociales (@ayuntamientocalatorao) y app. También está disponible en Spotify.