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VERANO DEPORTIVO

Cien niños se apuntan a nadar en Épila

Hubo nadadores desde 3 años.

Hubo nadadores desde 3 años. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Épila

El verano deportivo de Épila continuó en julio con la natación, actividad en la que en torno a 100 niños y niñas, a partir de los 3 años, pudieron mejorar su técnica durante todo el mes. El curso se dividió en grupos por edades, en los cuales se van trabajando los objetivos marcados dependiendo de la edad y desarrollo, desde el primer contacto con la actividad a la mejora de la técnica de los diferentes estilos del deporte. Finalizó con buen sabor de boca porque todos los participantes trabajaron mucho y pusieron en práctica lo aprendido.

Los cursos de natación son muy demandados.

Los cursos de natación son muy demandados. / SERVICIO ESPECIAL

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