La Comarca de Valdejalón habilita nuevos espacios para acercar la atención al territorio

Los servicios sociales comarcales se prestan desde dos subsedes de Servicios Sociales de Base (SSB): el SSB de Épila y el SSB de La Almunia.

El SSB de Épila, ubicado en los bajos del Ayuntamiento de Épila, hasta la fecha, tenían su centro de trabajo las Trabajadoras Sociales de atención primaria de Épila, La Muela, Rueda, Urrea, Plasencia, Lucena, Salillas y Plan de Desarrollo Gitano Comarcal. No disponiendo de espacios suficientes para atención psicológica, ni atención de educación social, ni la acogida de profesionales de programas sociales que por diferentes motivos pudieran necesitar su espacio de trabajo en esas instalaciones.

El SSB de La Almunia, ubicado en la sede comarcal, ante la falta de espacios en el SSB de Epila, albergaba el resto de profesionales de los diferentes programas comarcales; además de atención primaria de Servicios Sociales de los municipios de Lumpiaque, Bardallur, Morata de Jalón, Santa Cruz de Grío, Chodes, Calatorao, Almonacid, Ricla, Alpartir, La Almunia, tenían también su centro de trabajo los cuatro educadores sociales, psicóloga, dirección del centro y otros programas comarcales como el de Inclusión Social, Plan Corresponsables o atención en campaña agrícola.

En estas últimas semanas, se ha efectuado una redistribución de efectivos. Se han habilitado dos aulas de la Universidad Popular de Épila, una de ellas destinada a la atención directa / reuniones profesionales; y la otra destinada a los espacios de trabajo de Plan de Desarrollo Gitano, psicología, dos educadores sociales y apoyo al SSB de Épila por parte de la dirección comarcal de servicios sociales.

Los objetivos que se pretenden con esta nueva distribución de espacios son agilizar el uso de espacios en la subsede del SSB de Épila, acercar los servicios a la ciudadanía, aportar mayor presencia de los profesionales en la zona de atención del SSB de Épila y rentabilizar tiempos de trabajo acortando los desplazamientos de los profesionales. De esta manera, acercando los servicios al territorio, se gana en proximidad y eficiencia.

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La comarca agradece al Ayuntamiento de Épila su implicación e interés en que estos objetivos haya podido materializarse.