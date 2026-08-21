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VOLEY PLAYA

El CV Eolo’s La Muela brilla en la arena

El CVEolo’s en el Campeonato de España.

El CVEolo’s en el Campeonato de España. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

La Muela

El CV Eolo’s La Muela estuvo presente nuevamente, tanto en categoría femenina (campeonas de Aragón) como masculina (subcampeones de Aragón), en el Campeonato de España de Voley Playa de Clubes en categoría cadete que se celebró del 13 al 15 de julio en la Playa de Ézaro (A Coruña). Durante tres días, los mejores clubes del país compitieron en la arena por el título nacional, en una cita que reúne a jóvenes talentos con gran proyección en el voley playa. Una gran experiencia que se suma a la del año pasado, y mejorando los resultados anteriores para poder seguir cosechando títulos.

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