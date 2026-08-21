El Diververano reúne a 38 niños en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón organizó un año más durante el mes de julio la actividad gratuita de Diververano para ayudar en la conciliación familiar y en el bienestar de los niños y las niñas de la localidad. La cita contó con 38 participantes y tres monitoras.

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón volvió a organizar en julio esta actividad gratuita. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el consistorio dan las gracias en primer lugar a las monitora Elisa, Victoria y María por hacer un proyecto que día a día ha sido dinámico, y a su vez divertido y entretenido, y por su responsabilidad, perseverancia y hacer que los chicos hayan estado súper a gusto. También dan las gracias a los papás y mamás por depositar un año más la confianza de apuntar a sus hijos e hijas al Diververano.