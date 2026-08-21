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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y OCIO INFANTIL

El Diververano reúne a 38 niños en Plasencia

Elisa, Victoria y María, monitoras del Diververano.

Elisa, Victoria y María, monitoras del Diververano. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Plasencia de Jalón

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón organizó un año más durante el mes de julio la actividad gratuita de Diververano para ayudar en la conciliación familiar y en el bienestar de los niños y las niñas de la localidad. La cita contó con 38 participantes y tres monitoras.

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón volvió a organizar en julio esta actividad gratuita. | SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón volvió a organizar en julio esta actividad gratuita. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el consistorio dan las gracias en primer lugar a las monitora Elisa, Victoria y María por hacer un proyecto que día a día ha sido dinámico, y a su vez divertido y entretenido, y por su responsabilidad, perseverancia y hacer que los chicos hayan estado súper a gusto. También dan las gracias a los papás y mamás por depositar un año más la confianza de apuntar a sus hijos e hijas al Diververano.

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