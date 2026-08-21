Épila apuesta por aprender a cualquier edad

El Ayuntamiento de Épila pone en marcha el curso 2026-2027 de la Universidad de la Experiencia en la sede de la localidad, un proyecto que se ha consolidado como una parte esencial de la vida cultural del municipio.

El plazo de matrícula estará abierto del 1 al 18 de septiembre (ambos inclusive). El precio de la matrícula es de 60 euros. Los alumnos interesados deberán formalizar su matrícula en las oficinas del Ayuntamiento de Épila, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

El programa básico está formado por 130 horas lectivas de octubre a mayo que se imparten en el Aula Magna de la Universidad Popular. Se compone de 6 asignaturas de 20 horas lectivas cada una, y 11 conferencias online.

Las actividades presenciales comienzan el 28 de octubre, a las 11.30 horas, con la conferencia inaugural Investigación del cáncer: conocer para vencer, a cargo de Alberto Jiménez Schumacher. El 6 de mayo de 2027 se realizará la conferencia de clausura La autodeterminación de género desde el punto de vista ético y jurídico, a cargo de María José González Ordobás.

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Seis asignaturas

Las asignaturas presenciales son: Cultura, Pensamiento y Creencias: un viaje antropológico, impartida por Mª Isabel Ortega Sánchez, del 3 al 24 de noviembre; Inteligencia Emocional: un viaje a la felicidad, impartida por Carlos Hué García, del 25 de noviembre al 17 de diciembre; Grandes Tesoro Suntuarios: de la tumba de Tutankamón a las catedrales aragonesas, impartida por Marc Millán Rabasa, del 12 de enero al 2 de febrero; Libros, Escritores y Literatura, impartida por Ignacio Escuín Borao, del 10 de febrero al 3 de marzo; Grandes Momentos de la Historia del Cine, impartida por Ana Puyol Loscertales, del 4 de marzo al 8 de abril; y El Mundo Animal y el Ser Humano, impartida por Juan José Ramos Antón, del 13 al 29 de abril.