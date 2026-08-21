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CONGREGÓ A MÁS DE 4.500 PERSONAS

Épila se erige en epicentro del eclipse en una jornada histórica

Épila se convirtió en uno de los lugares de referencia para seguir el eclipse el 12 de agosto.

Épila se convirtió en uno de los lugares de referencia para seguir el eclipse el 12 de agosto. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Épila

El Punto Oficial de Observación del Eclipse en Épila reunió el pasado 12 de agosto a más de 4.500 personas en una jornada histórica para la Comarca de Valdejalón. El espacio habilitado en el Polígono Industrial El Sabinar de la localidad se convirtió en uno de los lugares de referencia para disfrutar de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. La instalación contó con una carpa de 1.000 m², pantalla gigante, aparcamiento gratuito, reparto de gafas homologadas, parada de autobús, restauración y ocio, seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y 061.

En Épila se habilitó una gran carpa con pantalla gigante en el polígono El Sabinar.

En Épila se habilitó una gran carpa con pantalla gigante en el polígono El Sabinar. / SERVICIO ESPECIAL

Durante todo el día se pudo disfrutar de las numerosas actividades organizadas alrededor de este acontecimiento único: observaciones astronómicas, divulgación científica, música, visitas guiadas, y propuestas para todos los públicos que convirtieron el evento en una auténtica fiesta de la ciencia y la convivencia.

Los asistentes pudieron estacionar en el párking gratuito.

Los asistentes pudieron estacionar en el párking gratuito. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Ayuntamiento de Épila y la Comarca de Valdejalón quieren expresar el más sincero agradecimiento a todas las personas asistentes y a los vecinos de Valdejalón por su civismo, comportamiento ejemplar y colaboración, que hicieron posible que la jornada transcurriera con total normalidad en todos los puntos de visualización preparados.

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Asimismo, agradecen el extraordinario trabajo realizado por todos los servicios implicados en la organización, coordinación y seguridad del evento: Protección Civil, Guardia Civil, servicios sanitarios, personal técnico, voluntariado, ayuntamientos colaboradores, y demás dispositivos desplegados, cuya profesionalidad fue fundamental para garantizar el buen desarrollo de la jornada.

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