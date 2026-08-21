Un espectáculo lleno de risas en La Muela

Una de las propuestas familiares más originales y divertidas del verano llegó el jueves 30 de julio a la Plaza Vicente Tena de La Muela. Con personajes inolvidables, sorpresas constantes y un final que nadie esperaba, “Bombea” convirtió la plaza en una gran fiesta intergeneracional donde la risa y la emoción fueron de la mano.

Fue un espectáculo de payasos para todas las edades que consiguió hacer reír tanto a los más pequeños como a mayores mientras se hablaba de algo tan importante como la amistad, la convivencia, el respeto y la importancia de permanecer unidos.