ACTUACIÓN DE BOMBEA
Un espectáculo lleno de risas en La Muela
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La Crónica de Valdejalón
La Muela
Una de las propuestas familiares más originales y divertidas del verano llegó el jueves 30 de julio a la Plaza Vicente Tena de La Muela. Con personajes inolvidables, sorpresas constantes y un final que nadie esperaba, “Bombea” convirtió la plaza en una gran fiesta intergeneracional donde la risa y la emoción fueron de la mano.
Fue un espectáculo de payasos para todas las edades que consiguió hacer reír tanto a los más pequeños como a mayores mientras se hablaba de algo tan importante como la amistad, la convivencia, el respeto y la importancia de permanecer unidos.
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