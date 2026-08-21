El fuego calcina 200 hectáreas de la Sierra de Algairén

El incendio forestal declarado el pasado viernes 14 de agosto en la Sierra de Algairén, en la zona de Valsordo, en el término de Almonacid de la Sierra, desató momentos de enorme angustia en la comarca de Valdejalón. La rápida propagación de las llamas, avivada por las altas temperaturas y las ráfagas de viento, convirtió una tarde apacible en una carrera a contrarreloj para frenar el fuego antes de que alcanzara masa forestal de mayor densidad o zonas habitadas.

El incendio afectó a la zona de Valsordo. / SERVICIO ESPECIAL

Alpartir vivió una de las situaciones más difíciles de los últimos años. En torno a las tres de la tarde, el alcalde, Félix Ángel Navarro, recibió el aviso del incendio y, junto a un pequeño grupo de personas, se desplazó hasta la zona. Allí comprobaron que había varios focos separados. Aunque se consiguió controlar uno de ellos, los demás se propagaron rápidamente, avanzando hacia la localidad.

Los bomberos de la DPZ se afanan en las labores de extinción del incendio. / SERVICIO ESPECIAL

Los medios de extinción lograron contener las llamas en las zonas más próximas a Almonacid, pero el fuego avanzó con rapidez hasta las inmediaciones de Alpartir. El 112 decidió inicialmente confinar a la población en sus domicilios, aunque finalmente, ante la cercanía de las llamas, su altura y la gran cantidad de humo, se procedió a evacuar a los vecinos hacia La Almunia.

La rápida propagación obligó a desalojar a vecinos de Alpartir. / SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de La Almunia y la Comarca de Valdejalón habilitaron el pabellón municipal para acoger a las 137 personas evacuadas. Mientras tanto, en Alpartir, numerosos vecinos se organizaron para colaborar en la extinción. Personas voluntarias acudieron al monte con palas, agua y los medios disponibles, mientras otras se encargaban de facilitar vehículos, ayudar en la evacuación, y preparar bocadillos y agua para voluntarios, bomberos y efectivos de emergencia.

En Almonacid de la Sierra, la angustia también se palpaba en cada calle. La visión de una densa columna de humo levantándose sobre la sierra sembró de inmediato el temor entre sus habitantes. La incertidumbre sobre el avance del viento y la posibilidad de que el fuego se adentrara en el corazón de la sierra o en el propio casco urbano mantuvo a los vecinos con el corazón en vilo durante horas. Las miradas se dividían entre el horizonte teñido de gris y los teléfonos móviles, a la espera de noticias oficiales o instrucciones de evacuación. El puesto de mando se estableció en la localidad, y los vecinos ayudaron en todo lo que les fue solicitado por parte de los profesionales encargados de la extinción.

Capacidad de respuesta

La solidaridad se extendió también a los municipios cercanos, desde donde llegaron personas dispuestas a colaborar. Los trabajos continuaron durante toda la noche y los días posteriores, hasta que el incendio pudo darse finalmente por extinguido el lunes 17 de agosto, a las 19.45 horas.

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Desde el Ayuntamiento de Alpartir quieren trasladar su más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de La Almunia, a la Comarca de Valdejalón y, especialmente, a todas las personas voluntarias que estuvieron en el pabellón atendiendo, acompañando y ayudando a los vecinos de Alpartir durante aquellas horas tan difíciles. «El incendio ha dejado importantes daños en una sierra muy querida por Alpartir y por toda la comarca, pero también ha puesto de manifiesto la enorme solidaridad y capacidad de respuesta de la población», señalan. Además, quieren agradecer a todas las personas voluntarias, ayuntamientos, servicios de emergencia, bomberos, cuerpos de seguridad y efectivos que trabajaron durante estas jornadas para proteger a la población y combatir las llamas: «Una vez más, ante la adversidad, Alpartir demostró que es un pueblo unido y solidario».