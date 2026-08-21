Gran afluencia a las fiesta de San Roque en Bardallur
La Crónica de Valdejalón
Las fiestas de Bardallur en honor a San Roque fueron un gran éxito de afluencia de público, con cuatro intensos días de diversión para todas las edades.
Los actos comenzaron el jueves 13 de agosto con volteo de campanas, disparo de cohetes y cucañas. Por la tarde, hubo carretón musical, seguido del pregón, y por la noche una gran discomóvil.
El viernes empezó con almuerzo popular y tobogán gigante, siguió con un concurso de guiñote, jamonada popular y la actuación de Raúl Ciprés, y terminó con toro de fuego y la orquesta Silver Monkeys.
El sábado se realizó la comida popular con la actuación de la artista Star Glam. A mediodía, hubo fiesta de la espuma, encierro de vaquillas, una actuación musical, y por la noche el concurso de disfraces amenizado por djs.
El domingo se celebró la misa y procesión en honor a San Roque seguido de vermut popular. La tarde se animo con el concurso de truque y el encierro de vaquillas. Las fiestas terminaron con la actuación del grupo Muy Flamenco y los fuegos artificiales.
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