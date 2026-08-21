Las fiestas de Bardallur en honor a San Roque fueron un gran éxito de afluencia de público, con cuatro intensos días de diversión para todas las edades.

Gran afluencia a las fiesta de San Roque en Bardallur. / SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el jueves 13 de agosto con volteo de campanas, disparo de cohetes y cucañas. Por la tarde, hubo carretón musical, seguido del pregón, y por la noche una gran discomóvil.

Gran afluencia a las fiesta de San Roque en Bardallur. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes empezó con almuerzo popular y tobogán gigante, siguió con un concurso de guiñote, jamonada popular y la actuación de Raúl Ciprés, y terminó con toro de fuego y la orquesta Silver Monkeys.

Gran afluencia a las fiesta de San Roque en Bardallur / SERVICIO ESPECIAL

El sábado se realizó la comida popular con la actuación de la artista Star Glam. A mediodía, hubo fiesta de la espuma, encierro de vaquillas, una actuación musical, y por la noche el concurso de disfraces amenizado por djs.

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Gran afluencia a las fiesta de San Roque en Bardallur / SERVICIO ESPECIAL

El domingo se celebró la misa y procesión en honor a San Roque seguido de vermut popular. La tarde se animo con el concurso de truque y el encierro de vaquillas. Las fiestas terminaron con la actuación del grupo Muy Flamenco y los fuegos artificiales.