Humor y música, citas en agosto en Alpartir

Alpartir encara este fin de semana con una variada programación cultural y festiva. El viernes 21 de agosto, a partir de las 22.00 horas, las piscinas municipales acogerán una noche de humor con el monologuista Dani Fernández, una actividad organizada por las personas responsables del bar de las piscinas. La velada contará también con un bingo durante el descanso.

La programación continuará el sábado 22 con la celebración del XXII Mirarock en la plaza de la Iglesia. A las 12.30 horas tendrá lugar un vermú musical con Los Mirindas (Zaragoza). Ya por la noche, a las 23.00 horas, será el turno de La Rocktelera (Madrid), y la jornada finalizará a la 01.00 con disco móvil.

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