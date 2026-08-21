FIESTA Y TRADICIÓN EN ÉPILA EN HONOR A SANTA MARÍA MAGDALENA
Jota y tradición para celebrar Santa María Magdalena en Épila
La Crónica de Valdejalón
Épila celebró el sábado 25 de julio la festividad de Santa María Magdalena con una misa baturra en la ermita, amenizada por la Escuela de Jota Estilos d’Épila. Al finalizar, hubo un reparto de magdalenas y sangría, ofrecido por la Asociación de Mujeres y el Ayuntamiento de Épila.
Desde la Concejalía de Cultura se sigue apostando por conservar y transmitir las tradiciones locales, gracias a la implicación de tantas personas que, año tras año, hacen posible esta celebración.
Por eso quieren agradecer la participación de la Asociación de Mujeres y del Grupo Jota Estilos d’Épila, que con sus cantos y su arte llenaron de emoción un espacio tan especial. También dan las gracias al párroco Ariel Álvarez Verjel por continuar impulsando esta tradición, y a todas las personas que, de manera desinteresada, colaboran para que actos como este sigan siendo una realidad. De esta manera, Épila continúa reivindicando sus tradiciones y dando protagonismo a la cultura local.
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