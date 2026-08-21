ASOCIACIÓN LA BUTRERA
La marcha nocturna cambia de recorrido en Alpartir
La Crónica de Valdejalón
Debido al verano tan seco, la Asociación de Medio Ambiente La Butrera de Alpartir ha decidido cambiar el recorrido de la marcha nocturna. El recorrido estaba previsto por pistas de muchos pinos, pero se ha cambiado por una zona mucho más corta y menos peligrosa para todos.
El sábado 29 de agosto, a las 21.00 horas, se saldrá de las piscinas, por las Minas, Tejera, Cerqueta, Collado del Camino, al Convento de San Cristóbal, donde la Butrera, como todos los años, tiene preparada una ensalada de tomate, vino, gaseosa y agua.
Por otra parte, La Butrera estuvo muy preocupada por la virulencia que tomó el incendio del pasado 14 de agosto. Un cambio del viento, y la profesionalidad de bomberos y voluntarios, algunos muy conocedores de toda la Sierra de Algairén, que estuvieron toda la noche del viernes luchando con el fuego, ayudó al control del mismo.
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