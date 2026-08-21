Moonveil Band debuta en casa en la Fiesta de Verano

La Muela disfrutó el sábado 25 de julio de la Fiesta de Verano en la Plaza Vicente Tena, una noche llena de música y baile. La programación comenzó con DJ Edu Pin Pan y maquillaje neón.

La plaza Vicente Tena vive una noche de verano marcada por la música y el baile. / SERVICIO ESPECIAL

Luego el grupo local Moonveil Band subió al escenario para ofrecer una actuación con paso firme, alejados de tendencias vacías, con las ideas claras y una actitud intachable. Todo el mundo la gozó en la primera de actuación en la localidad, y no será la última, de esta nueva banda emergente muelana.

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La fiesta siguió con neón, dj, y la actuación de Isla Kume. En una complicada noche por la climatología, Laura Sorribas y Andrés Campos ofrecieron el único refugio posible, su música, con cuerdas, panderetas y buenos bailes. Y la noche finalizó con la discomóvil Galaxia.