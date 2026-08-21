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‘ULUBURUM:UN NAUFRAGIO EN TU PISCINA’

Morata de Jalón se sumerge en la historia de un naufragio

Se recreó el naufragio de un barco de hace más de 3.000 años.

Se recreó el naufragio de un barco de hace más de 3.000 años. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

La piscina municipal de Morata de Jalón se convirtió el 26 de julio en un particular yacimiento arqueológico subacuático con la celebración de la actividad Uluburun: un naufragio en tu piscina, una propuesta educativa y cultural que permitió acercar la arqueología a participantes de todas las edades de una manera práctica, diferente y especialmente participativa. La actividad fue organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón, en colaboración con Arqueología y Didáctica Start-Up de la Universidad de Zaragoza.

La propuesta tomó como punto de partida el naufragio de Uluburun, una embarcación de la Edad del Bronce cuyos restos fueron localizados en el Mediterráneo, y que constituye uno de los hallazgos más importantes para conocer las rutas comerciales y la vida de las sociedades mediterráneas de hace más de 3.000 años.

A través de una recreación en el interior de la piscina, los participantes pudieron ponerse en la piel de un equipo de arqueología subacuática. La actividad consistió en sumergirse para localizar y recuperar diferentes piezas, observar su posición y trabajar con ellas para comprender cómo se desarrolla una investigación arqueológica bajo el agua. De esta forma, la experiencia no se limitó a explicar conceptos, sino que permitió descubrir de manera práctica cómo los arqueólogos estudian un pecio y qué información pueden obtener a partir de los objetos encontrados.

La actividad también sirvió para conocer algunos aspectos relacionados con la navegación, el comercio y la vida cotidiana durante la Edad del Bronce, utilizando el pecio de Uluburun como hilo conductor. El agua de la piscina se convirtió así, por unas horas, en el escenario de un viaje al pasado en el que los participantes tuvieron que observar, localizar, recuperar y reconstruir parte de la historia de una antigua embarcación.

Se realizaron dos pases, y la propuesta estuvo abierta a un público muy amplio, lo que permitió reunir a diferentes generaciones, y que la arqueología se planteara como una experiencia compartida, combinando divulgación histórica, aprendizaje y diversión.

La iniciativa destacó especialmente por llevar una disciplina habitualmente asociada a museos, excavaciones y yacimientos arqueológicos a un espacio cotidiano como la piscina municipal, convirtiéndola en un escenario de experimentación y descubrimiento.

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La participación y el carácter práctico de la propuesta favorecieron un ambiente dinámico, en el que aprender sobre historia y patrimonio estuvo acompañado de una experiencia diferente y cercana para los asistentes.

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