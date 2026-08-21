Música, cenas y festejos taurinos animan las fiestas en Ricla

Las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena han vuelto a convertirse en uno de los momentos más esperados del calendario festivo, con una elevada participación y un completo programa de actividades pensado para todos los públicos.

A pesar de las altas temperaturas que han acompañado buena parte de las celebraciones, vecinos y visitantes han salido a la calle para disfrutar de unas fiestas marcadas por el buen ambiente, la convivencia y las ganas de celebrar. Las diferentes propuestas programadas han permitido vivir intensamente cada jornada y han contribuido a llenar de vida las calles y espacios festivos.

Uno de los grandes atractivos han sido las tradicionales cenas populares, que han reunido a numerosos vecinos en La Pista en un ambiente de convivencia y celebración. La gastronomía y la participación ciudadana han vuelto a ser protagonistas de unas noches en las que no han faltado las conversaciones, las risas y el espíritu festivo.

La música también ha tenido un papel destacado. Las actuaciones de las orquestas y las sesiones de las disco móviles han animado las noches hasta altas horas, congregando a público de todas las edades y ofreciendo diferentes alternativas para disfrutar de la fiesta.

Cabe destacar la alta afluencia de público a los actos taurinos celebrados tanto en la calle como en la plaza de toros, así como la falta de incidentes reseñables durante todas las fiestas.

El programa ha incluido además actividades y propuestas dirigidas a distintos colectivos y edades, consolidando unas fiestas abiertas a todos los públicos. Desde los más pequeños hasta los mayores han podido encontrar su espacio dentro de una programación variada que ha combinado tradición, entretenimiento y participación.

El balance de estas fiestas patronales es, por tanto, muy positivo, con una notable respuesta por parte de la ciudadanía. Un año más, la celebración en honor a Santa María Magdalena ha demostrado su capacidad para reunir a todo el municipio en torno a unas jornadas de convivencia, diversión y tradición, superando incluso las dificultades que han supuesto las elevadas temperaturas.

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La organización quiere agradecer la participación de vecinos y visitantes, así como la colaboración de todas las personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de las fiestas. Se trata de unas fiestas inolvidables.