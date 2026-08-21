ANIMACIÓN EN LA BIBLIOTECA DE SALILLAS DE JALÓN
Los niños conocen el kamishibai
La Crónica de Valdejalón
El último día lectivo, los alumnos y alumnas, junto a sus maestras y maestro, asistieron en la Biblioteca Municipal de Salillas de Jalón a una nueva actividad de animación a la lectura. Gaito presenta el Kamishibai, internacionalmente utilizado como un recurso educativo.
El kamishibai, traducido como «teatro de papel», es una técnica tradicional japonesa de contar historias. Consiste en un pequeño teatrillo de madera o cartón (llamado butai) por donde se deslizan una serie de láminas ilustradas que combinan dibujo y texto.
Participaron en dos grupos, primero los pequeños y luego los mayores. Se presentaron teatralizadas la historia de GaitoKamishibaya, que cuenta el origen del kamishibai, y el cuento El sastrecillo valiente. Los niños y niñas descubrieron un nuevo recurso y mostraron una atención muy especial.
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