VOLEIBOL ARAGONÉS
Nuevos éxitos para el Eolo’s La Muela
La Crónica de Valdejalón
El CV Eolo’s La Muela continúa sumando éxitos y consolidándose como uno de los referentes del voleibol aragonés con la participación de varios de sus integrantes en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), celebrado en Lugo del 25 al 28 de junio, la cita más importante del voleibol nacional en categorías base.
El campeonato reunió a las mejores promesas del voleibol español, representando a las distintas federaciones territoriales en las categorías infantil y cadete, poniendo el broche final a la temporada con cuatro intensas jornadas de competición al más alto nivel.
El CV Eolo’s La Muela estuvo magníficamente representado por las jugadoras Dana Sanz, Lorena Montón, Elena Carbonell y Laia Pardos, quienes defendieron los colores de la Selección Aragonesa, demostrando el excelente nivel deportivo y el trabajo realizado durante toda la temporada.
A esta representación se suma la presencia del entrenador Héctor Cabanillas, integrante del cuerpo técnico de la Selección Aragonesa, cuya participación supone un nuevo reconocimiento al trabajo que el club desarrolla diariamente en el voleibol aragonés.
Desde el club comentan que formar parte del CESA es un orgullo para cualquier deportista y técnico, y refleja el crecimiento que sigue experimentando el club, tanto en la formación de jugadores como en la de los entrenadores.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
- La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
- Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
- El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
- Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
- BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
- Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida