Nuevos éxitos para el Eolo’s La Muela

El CV Eolo’s La Muela continúa sumando éxitos y consolidándose como uno de los referentes del voleibol aragonés con la participación de varios de sus integrantes en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), celebrado en Lugo del 25 al 28 de junio, la cita más importante del voleibol nacional en categorías base.

El campeonato reunió a las mejores promesas del voleibol español, representando a las distintas federaciones territoriales en las categorías infantil y cadete, poniendo el broche final a la temporada con cuatro intensas jornadas de competición al más alto nivel.

El CV Eolo’s La Muela estuvo magníficamente representado por las jugadoras Dana Sanz, Lorena Montón, Elena Carbonell y Laia Pardos, quienes defendieron los colores de la Selección Aragonesa, demostrando el excelente nivel deportivo y el trabajo realizado durante toda la temporada.

A esta representación se suma la presencia del entrenador Héctor Cabanillas, integrante del cuerpo técnico de la Selección Aragonesa, cuya participación supone un nuevo reconocimiento al trabajo que el club desarrolla diariamente en el voleibol aragonés.

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Desde el club comentan que formar parte del CESA es un orgullo para cualquier deportista y técnico, y refleja el crecimiento que sigue experimentando el club, tanto en la formación de jugadores como en la de los entrenadores.