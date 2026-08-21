Obras para mejorar el deporte y la educación en La Muela

El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado las obras de la sustitución del césped artificial del campo de fútbol del Centro Deportivo Municipal. También se han iniciado los trabajos de reforma del patio infantil del colegio.

Avanza la mejora del patio del colegio. / SERVICIO ESPECIAL

Así mismo, han empezado las obras para la instalación de un grupo de presión en la red de distribución de agua potable en el núcleo urbano de La Muela, con un plazo de ejecución de dos meses.

Ampliación del IES

Por otra parte, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto básico y ejecución, y dirección de obra de la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Cierzo de La Muela, a Cerouno Arquitectos S.C.P., por importe de 124.000 euros.

Además, el ayuntamiento ha licitado las obras de reparación de los hundimientos en los colectores del Polígono Industrial Centrovía de La Muela, por importe de 126.947,72 euros.

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También se ha aprobado el Proyecto de Ampliación del Depósito de Agua Potable de La Muela, por importe de 989.041,49 euros.