INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS
Obras para mejorar el deporte y la educación en La Muela
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado las obras de la sustitución del césped artificial del campo de fútbol del Centro Deportivo Municipal. También se han iniciado los trabajos de reforma del patio infantil del colegio.
Así mismo, han empezado las obras para la instalación de un grupo de presión en la red de distribución de agua potable en el núcleo urbano de La Muela, con un plazo de ejecución de dos meses.
Ampliación del IES
Por otra parte, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto básico y ejecución, y dirección de obra de la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Cierzo de La Muela, a Cerouno Arquitectos S.C.P., por importe de 124.000 euros.
Además, el ayuntamiento ha licitado las obras de reparación de los hundimientos en los colectores del Polígono Industrial Centrovía de La Muela, por importe de 126.947,72 euros.
También se ha aprobado el Proyecto de Ampliación del Depósito de Agua Potable de La Muela, por importe de 989.041,49 euros.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
- Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
- Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
- El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
- Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
- BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
- Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida