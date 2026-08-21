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DEFENSA DEL PATRIMONIO

El Palacio de los Condes de Morata cumple 475 años

Alfonso Ballestín indagó sobre este emblemático lugar.

Alfonso Ballestín indagó sobre este emblemático lugar. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón organizó el 24 de julio una conferencia sobre el Palacio de los Condes de Morata con motivo de su 475 aniversario. Uno de sus «inquilinos» actuales, el presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín Miguel, fue un cicerone perfecto para enseñar el edificio con todos los detalles fotográficos.

Francisco Tobajas presentó su libro sobre Morata. | SERVICIO ESPECIAL

Francisco Tobajas presentó su libro sobre Morata. / SERVICIO ESPECIAL

Desde su nacimiento, incluidos los gigantes de la puerta, hasta los momentos actuales, fue un verdadero paseo lleno de maravillas e historia. Los vecinos pudieron conocer este magnífico palacio que tiene su origen en Morata de Jalón.

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Además, el pasado 7 de agosto, y previo a las fiestas de Morata de Jalón, la Asociación en Defensa del Patrimonio pudo contar con la presencia de Francisco Tobajas Gallego, autor de un segundo libro sobre Morata de Jalón relacionado con los libros municipales de acuerdos del ayuntamiento o actuales actas municipales. La obra resume los acuerdos de los siglos XVIII y XIX, y falta por editar el siguiente del siglo XX próximamente. También se habló de la copia de un cuadro que representa al primer Marqués de Villaverde y Conde de Morata, quien mandó construir el magnífico palacio barroco de la población.

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