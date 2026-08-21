Los más pequeños se convierten en heladeros por un día en Ricla

El pasado 1 de agosto, la ludoteca municipal acogió una divertida actividad dirigida a los más pequeños: un curso de elaboración de helados, en el que los niños y niñas pudieron aprender de forma práctica y entretenida algunos de los secretos para preparar este refrescante postre.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una experiencia pensada para fomentar la creatividad, el aprendizaje y el trabajo en equipo. A través de diferentes actividades, pudieron conocer los ingredientes y el proceso necesario para elaborar sus propios helados, convirtiéndose por un día en pequeños maestros heladeros.

La actividad permitió a los niños disfrutar de una mañana diferente, combinando diversión y aprendizaje en un ambiente lúdico y participativo. Además, el curso sirvió como una oportunidad para compartir buenos momentos con otros niños y niñas y disfrutar juntos de una propuesta especialmente pensada para estas fechas de verano.

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Desde la ludoteca municipal se continúa apostando por la organización de actividades educativas, creativas y de ocio que contribuyan al entretenimiento de los más pequeños durante el periodo estival.