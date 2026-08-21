ACTIVIDAD EN LA LUDOTECA
Los más pequeños se convierten en heladeros por un día en Ricla
La Crónica de Valdejalón
El pasado 1 de agosto, la ludoteca municipal acogió una divertida actividad dirigida a los más pequeños: un curso de elaboración de helados, en el que los niños y niñas pudieron aprender de forma práctica y entretenida algunos de los secretos para preparar este refrescante postre.
Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una experiencia pensada para fomentar la creatividad, el aprendizaje y el trabajo en equipo. A través de diferentes actividades, pudieron conocer los ingredientes y el proceso necesario para elaborar sus propios helados, convirtiéndose por un día en pequeños maestros heladeros.
La actividad permitió a los niños disfrutar de una mañana diferente, combinando diversión y aprendizaje en un ambiente lúdico y participativo. Además, el curso sirvió como una oportunidad para compartir buenos momentos con otros niños y niñas y disfrutar juntos de una propuesta especialmente pensada para estas fechas de verano.
Desde la ludoteca municipal se continúa apostando por la organización de actividades educativas, creativas y de ocio que contribuyan al entretenimiento de los más pequeños durante el periodo estival.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
- La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
- Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
- El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
- Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
- BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
- Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida