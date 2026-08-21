Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debut Francho GetafeCierre grifería ZaragozaReal ZaragozaObras ZaragozaEspectáculo drones Harry Potter
instagramlinkedin

SUPERCROSS

Podio para el piloto epilense Eiden Bernadaus

Eiden se colgó la plata en la prueba de Almería.

Eiden se colgó la plata en la prueba de Almería. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

Épila

El piloto epilense Eiden Bernadaus vivió una de las citas más especiales del año en el Supercross Cuevas del Almanzora en Almería celebrado el sábado 8 de agosto.

Fue una carrera especialmente importante en la categoría de 50cc, con un espectáculo impresionante: el circuito iluminado, más de 7.000 personas y un ambiente increíble.

Aunque este año Eiden está compitiendo en 65cc, para poder participar en esta carrera tuvo que volver a la categoría de 50cc, ya que la 65cc no está permitida en esta prueba.

Noticias relacionadas

Eiden hizo una carrera preciosa y consiguió un fantástico segundo puesto, poniendo el broche de oro a una experiencia increíble.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
  3. La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
  4. Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
  5. El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
  6. Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
  7. BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
  8. Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida

Vídeo | Gran partido de Francho en su debut europeo con el Getafe

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Las estancias hoteleras suben tímidamente en julio gracias a los extranjeros

Las estancias hoteleras suben tímidamente en julio gracias a los extranjeros

Mawuli Mensah, exjugador del Real Zaragoza, también encuentra acomodo en Segunda, jugará en el Ceuta

Mawuli Mensah, exjugador del Real Zaragoza, también encuentra acomodo en Segunda, jugará en el Ceuta

Faltan unicornios

Luis Larrodera visita el mítico cementerio español de Clint Eastwood que recuperó un 'crowdfunding': "Fue súper emocionante, ¡volveré seguro!"

Luis Larrodera visita el mítico cementerio español de Clint Eastwood que recuperó un 'crowdfunding': "Fue súper emocionante, ¡volveré seguro!"

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada
Tracking Pixel Contents