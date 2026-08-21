SUPERCROSS
Podio para el piloto epilense Eiden Bernadaus
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La Crónica de Valdejalón
Épila
El piloto epilense Eiden Bernadaus vivió una de las citas más especiales del año en el Supercross Cuevas del Almanzora en Almería celebrado el sábado 8 de agosto.
Fue una carrera especialmente importante en la categoría de 50cc, con un espectáculo impresionante: el circuito iluminado, más de 7.000 personas y un ambiente increíble.
Aunque este año Eiden está compitiendo en 65cc, para poder participar en esta carrera tuvo que volver a la categoría de 50cc, ya que la 65cc no está permitida en esta prueba.
Eiden hizo una carrera preciosa y consiguió un fantástico segundo puesto, poniendo el broche de oro a una experiencia increíble.
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