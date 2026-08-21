Podio para el piloto epilense Eiden Bernadaus

El piloto epilense Eiden Bernadaus vivió una de las citas más especiales del año en el Supercross Cuevas del Almanzora en Almería celebrado el sábado 8 de agosto.

Fue una carrera especialmente importante en la categoría de 50cc, con un espectáculo impresionante: el circuito iluminado, más de 7.000 personas y un ambiente increíble.

Aunque este año Eiden está compitiendo en 65cc, para poder participar en esta carrera tuvo que volver a la categoría de 50cc, ya que la 65cc no está permitida en esta prueba.

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Eiden hizo una carrera preciosa y consiguió un fantástico segundo puesto, poniendo el broche de oro a una experiencia increíble.