El polideportivo de La Almunia acogió a 137 vecinos de Alpartir

La Almunia de Doña Godinase convirtió en uno de los principales puntos de apoyo para atender a los vecinos evacuados de Alpartir como consecuencia del incendio forestal declarado en la Sierra de Algairén. Ante la evolución de la situación y junto a la estrecha colaboración con el municipio vecino, el ayuntamiento activó un dispositivo de acogida en las instalaciones polideportivas municipales, habilitadas para atender a las personas desplazadas mientras se desarrollaban las labores de extinción.

En total, fueron acogidas 137 personas y 12 animales, que permanecieron en las instalaciones municipales durante varias horas. El espacio habilitado contó con agua, alimentos y los servicios básicos necesarios para garantizar el bienestar de los vecinos evacuados durante la emergencia. Además, se organizó un operativo para asegurar el suministro de comida y bebida durante toda la noche, preparando alimentos tanto para los vecinos desalojados como para los numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción del incendio.

Respuesta colectiva ante la emergencia

Una vez superada la situación más crítica, el Ayuntamiento de La Almunia ha querido destacar la colaboración de vecinos, empresas, entidades y servicios municipales, cuya implicación permitió dar una respuesta rápida a las necesidades generadas por la emergencia. Desde los primeros momentos, numerosos vecinos acudieron de forma voluntaria a las instalaciones habilitadas para colaborar en los preparativos y en la atención a las personas evacuadas. Esta respuesta espontánea permitió reforzar el dispositivo y puso de manifiesto la capacidad de movilización y solidaridad existente entre los municipios de la comarca.

Junto a ellos, la brigada municipal participó de forma activa en la adecuación de los espacios de acogida y en la preparación de materiales, mobiliario y recursos necesarios para la atención de los desplazados. Asimismo, la Policía Local colaboró en la coordinación del operativo junto a otras personas que prestaron apoyo durante toda la emergencia.

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El ayuntamiento ha querido agradecer igualmente la colaboración de diversas empresas y establecimientos de la localidad, cuya aportación resultó fundamental para garantizar el suministro de alimentos, agua y otros productos necesarios durante la noche. Del mismo modo, reconoce la implicación de entidades como la Asamblea Local de Cruz Roja, la asociación de comercio local (Aicela) y los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón.