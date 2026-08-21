El reto de construir un gran complejo tecnológico

Construir un campus de centros de datos no es solo levantar naves industriales. Es un proceso largo, pensado por fases, que empieza mucho antes de que se vea el primer edificio en pie.

Los primeros trabajos son los de cualquier gran obra: preparar el terreno, nivelarlo, abrir accesos, etc. Después hay que urbanizar todo el área. Desarrollar las conexiones de agua, electricidad y fibra óptica. Es habitual que estos campus cuenten con su propia subestación eléctrica, para no saturar la red que abastece a los vecinos de la zona.

Antes de que comiencen las obras del campus en Calatorao, se vallará el perímetro. Para hacer más cálido el entorno, el cercado estará cubierto con la reproducción de dibujos realizados por los alumnos del colegio CEIP Domingo Jiménez.

Entre los inmuebles suele haber espacios abiertos y sistemas de embalse para recoger el agua de la lluvia. Serán zonas verdes que permanecerán abiertas para que los vecinos puedan acceder a ellas. Los edificios no se construyen todos a la vez, sino uno tras otro: cada uno tarda aproximadamente dos años en completarse, y se van encadenando poco a poco hasta terminar el conjunto. Es una obra pensada con calma, al ritmo que necesita una tecnología que sigue cambiando constantemente. Cada nave suele tener, además, su propio edificio de oficinas para quienes trabajan allí cada día.

Un ejemplo de cómo desarrolla sus proyectos QTS es el de Fayetteville, en Georgia (Estados Unidos). Allí la compañía se ha aliado con la organización Southern Conservation Trust para plantar más de 12.000 árboles autóctonos en unas 9,3 hectáreas de terreno, preservando bosque y zona verde y manteniendo un corredor para la fauna local. En cada campus, QTS trabaja junto a expertos locales y vecinos para conservar, mejorar y crear espacios públicos que los vecinos del entorno puedan disfrutar.

Este es, a grandes rasgos, el proceso que atravesará, fase a fase, el campus que QTS tiene proyectado en Calatorao. La comarca podrá seguir de cerca cada una de sus etapas.