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Ricla marcha contra el cáncer el día 13

Ricla marcha contra el cáncer el día 13.

Ricla marcha contra el cáncer el día 13. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Ricla

El próximo 13 de septiembre, Ricla acogerá la marcha contra el cáncer perteneciente al circuito DPZ fundación Caja Rural de Aragón con el objetivo de unir a vecinos y visitantes en una jornada de solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por esta enfermedad.

La marcha tendrá su salida desde el Ayuntamiento de Ricla a las 10.00 horas y estará abierta a todos los públicos, por lo que se anima a participar a familias, jóvenes, mayores y a todas aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa.

La actividad pretende convertir las calles y los parajes de Ricla en un espacio de encuentro y concienciación, demostrando una vez más que la unión y la solidaridad son fundamentales en la lucha contra el cáncer.

El plazo para la inscripción es hasta el próximo 4 de septiembre.

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Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar y a acompañar esta iniciativa solidaria. El 13 de septiembre, Ricla marcha contra el cáncer. ¡Te esperamos!

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