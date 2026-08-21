Ricla marcha contra el cáncer el día 13.

El próximo 13 de septiembre, Ricla acogerá la marcha contra el cáncer perteneciente al circuito DPZ fundación Caja Rural de Aragón con el objetivo de unir a vecinos y visitantes en una jornada de solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por esta enfermedad.

La marcha tendrá su salida desde el Ayuntamiento de Ricla a las 10.00 horas y estará abierta a todos los públicos, por lo que se anima a participar a familias, jóvenes, mayores y a todas aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa.

La actividad pretende convertir las calles y los parajes de Ricla en un espacio de encuentro y concienciación, demostrando una vez más que la unión y la solidaridad son fundamentales en la lucha contra el cáncer.

El plazo para la inscripción es hasta el próximo 4 de septiembre.

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Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar y a acompañar esta iniciativa solidaria. El 13 de septiembre, Ricla marcha contra el cáncer. ¡Te esperamos!