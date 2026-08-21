NUEVOS ESPACIOS PROVISIONALES
Ricla tendrá módulos educativos para la ESO
La Crónica de Valdejalón
El Gobierno de Aragón ha terminado la ampliación de las instalaciones del colegio de Ricla con la colocación de módulos educativos que permitirán al centro disponer de nuevos espacios y hacer frente a las necesidades derivadas del incremento de alumnado.
La actuación responde a la nueva realidad educativa del centro, que este curso imparte por primera vez los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La incorporación de todos los niveles de Secundaria ha supuesto un aumento de las necesidades de espacio, tanto para las aulas ordinarias como para el desarrollo de las distintas actividades educativas.
Los módulos permitirán ampliar de manera rápida y funcional la superficie disponible en el colegio, garantizando que el alumnado pueda desarrollar su actividad lectiva en unas instalaciones adaptadas a las actuales necesidades del centro.
La actuación supone así una respuesta a la evolución de la demanda educativa y al crecimiento experimentado por el centro en los últimos años. Con la implantación de los cuatro cursos de la ESO, el colegio culmina la oferta de Educación Secundaria y necesita contar con espacios suficientes para atender a todo el alumnado.
La colocación de estos módulos permitirá afrontar el presente curso con una mayor disponibilidad de aulas y espacios educativos, al tiempo que supone una solución para las necesidades de ampliación.
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