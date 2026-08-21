La ronda jotera da inicio a las fiestas

La ronda jotera del 1 de agosto en Morata de Jalón fue una de las primeras citas de las fiestas de San Roque y la Virgen 2026, y el particular pistoletazo de salida a varios días de celebración en la localidad. La ronda partió desde la Lonja y recorrió diferentes calles del municipio al ritmo de la música y el canto tradicional aragonés.

La actividad reunió a más de 50 joteros, entre cantadores y músicos, que fueron poniendo voz y música a las calles de Morata a través de un repertorio vinculado a la tradición jotera aragonesa. A lo largo del recorrido se sucedieron las interpretaciones, creando un ambiente festivo que permitió disfrutar de una de las manifestaciones culturales más arraigadas en Aragón.

Uno de los elementos más característicos de la ronda fue también la presencia de las siete majas mayores y la única maja infantil, que acompañaron el recorrido ataviadas con sus tradicionales ropajes. Su presencia aportó color y personalidad a las calles del municipio y, junto al sonido de guitarras, bandurrias y voces, contribuyó a recrear una estampa profundamente ligada a las fiestas populares de Morata de Jalón.

La propuesta contó con una amplia participación ciudadana. Numerosos vecinos y visitantes se sumaron al recorrido, acompañando a los joteros durante el itinerario y deteniéndose en diferentes puntos para escuchar las actuaciones. La combinación de música tradicional, indumentaria y participación vecinal convirtió la ronda en un auténtico encuentro entre cultura y celebración popular.

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De este modo, la ronda jotera ejerció como inicio simbólico de las fiestas de San Roque y la Virgen, recuperando las calles como espacio de encuentro y poniendo en primer plano la jota y las tradiciones aragonesas como parte fundamental de la identidad cultural de Morata de Jalón.