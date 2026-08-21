Rueda de Jalón celebra con gran intensidad sus fiestas

Rueda de Jalón celebró a finales de julio las fiestas en honor a Santiago y Santa Ana, que comenzaron con la jornada de ajedrez que ya se ha convertido en una tradición. Sin embargo, los festejos se iniciaron el 23 de julio con un suculento almuerzo a base de huevos y guarreñas, que sirvió para coger fuerzas para el encierro con bueyes que hizo las delicias de los niños. Por la tarde, se realizó el chupinazo con caramelos y sangría, seguido de un pasacalles con animación en la que la gran mayoría de participantes acudieron con sus disfraces, para terminar con disco móvil.

Los emboladores de Épila se encargaron de embolar una vaca. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 24 también comenzó con un almuerzo, y durante todo el día se pudo disfrutar de una fiesta acuática en las piscinas; con un parón a mediodía para comer por cuadrillas. Por la tarde, se ofreció una sesión de baile, y después empezaron los festejos taurinos, primero carretón infantil, obsequio de la cuadrilla de emboladores Nuestra Señora de Rodanas de Épila, que fueron los encargados posteriormente de embolar una vaca. Toda la cuadrilla estuvo impecable, y junto con las dos figuras locales, Francisco Javier Pérez y Javier Longarón, hicieron disfrutar al público asistente.

Los actos tradicionales y populares, protagonistas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 25 hubo vaquillas por la mañana y por la tarde. Además, se celebró la misa en honor a Santiago, y por la tarde tuvo lugar la primera fase del campeonato de guiñote en el Teleclub La Herrería. También actuó el grupo emergente Vibra Show, y en la sesión de noche el grupo Strenos.

Noticias relacionadas

Los niños participaron en la guerra de globos de agua. / SERVICIO ESPECIAL

Al alba del domingo 26 de julio se vivió una de las tradiciones más entrañables en el municipio: el Rosario de la Aurora. La jornada continuó con la misa en honor a Santa Ana. Por la tarde, se jugó la final del campeonato de guiñote, y mientras los mayores disfrutaban de un tardeo, los niños hacían una guerra de globos de agua. La cena popular y el café concierto pusieron el broche de oro a unas fantásticas fiestas en Rueda de Jalón.