PROGRAMACIÓN CULTURAL
La rumba de Saúl anima una noche de verano en Morata
La Crónica de Valdejalón
La plaza de España de Morata de Jalón acogió una nueva propuesta musical dentro de la programación cultural del verano: el concierto de Saúl, El rumbero valiente, una actuación en directo basada en versiones de algunos de los artistas más reconocidos de la música española.
Saúl ofreció un repertorio muy próximo al público, acompañado de su guitarra y con la rumba y la música popular como principales protagonistas. A lo largo de la actuación interpretó canciones conocidas de artistas y grupos como El Arrebato, Estopa o Melendi, entre otros, combinando diferentes estilos y temas que formaban parte del imaginario musical de varias generaciones.
El carácter reconocible de las canciones favoreció desde el comienzo la participación de los asistentes, que pudieron seguir, cantar y acompañar muchos de los temas. La actuación se desarrolló en un formato cercano, en el que la música y la interacción con el público tuvieron un papel importante, alejándose de un concierto meramente contemplativo y convirtiendo la plaza en un espacio de encuentro.
La propuesta contó con una gran participación, con numerosos vecinos y visitantes que se acercaron hasta la plaza de España para disfrutar de la actuación. El público se distribuyó por el espacio de diferentes maneras: mientras algunos asistentes permanecieron sentados en las mesas, tomando algo y disfrutando tranquilamente de la música, otros se animaron a bailar y a acompañar las canciones, creando un ambiente especialmente animado.
La actuación fue adquiriendo así un carácter festivo y espontáneo, con la plaza llena de conversaciones, música y movimiento. La posibilidad de disfrutar del concierto mientras se compartía un rato entre amigos y familiares contribuyó a generar un ambiente distendido y cercano, propio de las actividades culturales desarrolladas durante las noches de verano.
El concierto de Saúl se integró de esta manera en la programación cultural de julio como una propuesta musical abierta y accesible, utilizando canciones ampliamente conocidas para acercar la música en directo a la población y favorecer la convivencia en los espacios públicos. La elevada asistencia y la participación activa del público hicieron de la actuación una de las citas musicales más concurridas del mes, dejando una noche marcada por la música, el baile y el buen ambiente en el centro de Morata de Jalón.
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