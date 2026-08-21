CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
Salesianos recorre el Camino del Norte
La Crónica de Valdejalón
Un grupo de 23 personas de la comunidad educativa del colegio Salesianos de La Almunia ha completado con éxito 140 kilómetros del Camino del Norte. Partiendo desde Abadín, la expedición superó seis etapas hasta alcanzar la emblemática plaza del Obradoiro.
Lo más destacado de la aventura ha sido su convivencia intergeneracional: profesorado, alumnado, familias y ex alumnos han caminado juntos muchos kilómetros y muchas horas. Entre madrugones y esfuerzo, han demostrado tener un gran espíritu de compañerismo y apoyo mutuo para que nadie se quedara atrás.
Más allá del reto físico, el centro ha trasladado sus valores salesianos fuera del aula, regresando a casa unidos por una experiencia verdaderamente inolvidable.
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