PRESENTACIÓN DE LAS REINAS
Salillas de Jalón vive su gran fin de semana juvenil
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón vivió del 7 al 9 de agosto su tercera edición de las Fiestas de la Juventud, una cita que se ha consolidado ya como preludio y escaparate de las futuras reinas de las Fiestas del Rosario, que serán coronadas el próximo octubre.
La celebración arrancó la tarde del 7 de agosto con el acto institucional de la imposición del pañuelo a los vecinos nacidos durante el último año, un gesto cargado de simbolismo que reafirma el vínculo entre las nuevas generaciones y las tradiciones del pueblo, y que este año ha sido recibido por Álvaro Cortés, Mateo Martín, Josué Pescador y Alejandro Salamanca.
Luego jóvenes y mayores participaron en un pasacalles veraniego en el que el agua se convirtió en protagonista indiscutible frente a los casi cuarenta grados que marcó el termómetro. La comitiva desembocó en el frontón municipal, escenario de una animada fiesta de la espuma que refrescó, literal y anímicamente, a todos los asistentes. Al caer la noche, el tributo Divas del Pop repasó los grandes éxitos de siempre y dio paso a una discomóvil que se prolongó hasta el amanecer.
El sábado, con un cielo más inestable que obligó a suspender la actividad acuática vespertina, la jornada se resolvió con un tardeo animado como antesala del momento más esperado: la presentación de las reinas 2026-27: Candela Adiego Fernández, Alba Langarita Ereza y Marina Monreal Hernando. La orquesta Krater puso música a la velada, que, como la noche anterior, se alargó hasta el alba entre baile y discoteca.
El domingo puso el broche final con propuestas para todas las edades. Por la tarde, la Comisión de Fiestas organizó una yincana en las piscinas municipales que entusiasmó a los más pequeños, mientras que Los Chalanes cerraron el programa con su rumba contagiosa, poniendo a bailar a todo el pueblo antes de que la traca final despidiera, por todo lo alto, unas fiestas que un año más han sabido reunir a Salillas de Jalón en torno a la ilusión compartida.
- Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
- Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe
- La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza
- Lalo Arantegui, sin pelos en la lengua sobre la salida de Francho: 'Su voluntad era salir del Real Zaragoza, el club iba a cubrir su salario
- El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos
- Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas
- BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un 'enclave estratégico' con el que suma 94 locales en la comunidad
- Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: 'Estamos devastados por la pérdida