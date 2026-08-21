Salillas de Jalón vive su gran fin de semana juvenil

Salillas de Jalón vivió del 7 al 9 de agosto su tercera edición de las Fiestas de la Juventud, una cita que se ha consolidado ya como preludio y escaparate de las futuras reinas de las Fiestas del Rosario, que serán coronadas el próximo octubre.

Las reinas de las fiestas fueron protagonistas.

La celebración arrancó la tarde del 7 de agosto con el acto institucional de la imposición del pañuelo a los vecinos nacidos durante el último año, un gesto cargado de simbolismo que reafirma el vínculo entre las nuevas generaciones y las tradiciones del pueblo, y que este año ha sido recibido por Álvaro Cortés, Mateo Martín, Josué Pescador y Alejandro Salamanca.

Luego jóvenes y mayores participaron en un pasacalles veraniego en el que el agua se convirtió en protagonista indiscutible frente a los casi cuarenta grados que marcó el termómetro. La comitiva desembocó en el frontón municipal, escenario de una animada fiesta de la espuma que refrescó, literal y anímicamente, a todos los asistentes. Al caer la noche, el tributo Divas del Pop repasó los grandes éxitos de siempre y dio paso a una discomóvil que se prolongó hasta el amanecer.

El sábado, con un cielo más inestable que obligó a suspender la actividad acuática vespertina, la jornada se resolvió con un tardeo animado como antesala del momento más esperado: la presentación de las reinas 2026-27: Candela Adiego Fernández, Alba Langarita Ereza y Marina Monreal Hernando. La orquesta Krater puso música a la velada, que, como la noche anterior, se alargó hasta el alba entre baile y discoteca.

Noticias relacionadas

El domingo puso el broche final con propuestas para todas las edades. Por la tarde, la Comisión de Fiestas organizó una yincana en las piscinas municipales que entusiasmó a los más pequeños, mientras que Los Chalanes cerraron el programa con su rumba contagiosa, poniendo a bailar a todo el pueblo antes de que la traca final despidiera, por todo lo alto, unas fiestas que un año más han sabido reunir a Salillas de Jalón en torno a la ilusión compartida.