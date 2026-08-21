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PRESENTACIÓN DE LAS REINAS

Salillas de Jalón vive su gran fin de semana juvenil

Los vecinos disfrutaron al máximo de los tres días de fiestas.

Los vecinos disfrutaron al máximo de los tres días de fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

Salillas de Jalón vivió del 7 al 9 de agosto su tercera edición de las Fiestas de la Juventud, una cita que se ha consolidado ya como preludio y escaparate de las futuras reinas de las Fiestas del Rosario, que serán coronadas el próximo octubre.

Las reinas de las fiestas fueron protagonistas.

Las reinas de las fiestas fueron protagonistas.

La celebración arrancó la tarde del 7 de agosto con el acto institucional de la imposición del pañuelo a los vecinos nacidos durante el último año, un gesto cargado de simbolismo que reafirma el vínculo entre las nuevas generaciones y las tradiciones del pueblo, y que este año ha sido recibido por Álvaro Cortés, Mateo Martín, Josué Pescador y Alejandro Salamanca.

Luego jóvenes y mayores participaron en un pasacalles veraniego en el que el agua se convirtió en protagonista indiscutible frente a los casi cuarenta grados que marcó el termómetro. La comitiva desembocó en el frontón municipal, escenario de una animada fiesta de la espuma que refrescó, literal y anímicamente, a todos los asistentes. Al caer la noche, el tributo Divas del Pop repasó los grandes éxitos de siempre y dio paso a una discomóvil que se prolongó hasta el amanecer.

El sábado, con un cielo más inestable que obligó a suspender la actividad acuática vespertina, la jornada se resolvió con un tardeo animado como antesala del momento más esperado: la presentación de las reinas 2026-27: Candela Adiego Fernández, Alba Langarita Ereza y Marina Monreal Hernando. La orquesta Krater puso música a la velada, que, como la noche anterior, se alargó hasta el alba entre baile y discoteca.

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El domingo puso el broche final con propuestas para todas las edades. Por la tarde, la Comisión de Fiestas organizó una yincana en las piscinas municipales que entusiasmó a los más pequeños, mientras que Los Chalanes cerraron el programa con su rumba contagiosa, poniendo a bailar a todo el pueblo antes de que la traca final despidiera, por todo lo alto, unas fiestas que un año más han sabido reunir a Salillas de Jalón en torno a la ilusión compartida.

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