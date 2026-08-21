Tradición y música para todos en Lumpiaque

Lumpiaque celebró las fiestas en honor a la Virgen y San Roque con una programación repleta de actividades para todos los públicos y una elevada participación. Tradición, música, festejos taurinos, actividades infantiles y propuestas organizadas por las peñas marcaron una celebración que, un año más, ha contado con una gran respuesta por parte de vecinos y visitantes.

Tradición y música para todos. / SERVICIO ESPECIAL

Los festejos taurinos no han faltado a la cita. El toro embolado y la suelta de reses bravas el fin de semana fueron algunos de los actos que congregaron a numerosos aficionados, y mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de estas fiestas.

Tradición y música para todos / SERVICIO ESPECIAL

Los tradicionales concursos de guiñote y rabino para adultos contaron con una alta participación. Los ganadores del primer premio de guiñote fueron José Gracia y Javier Cuartero, y del segundo premio Jorge Fleta e Iker. En rabino, la ganadora fue Mª José Huerta, segundo lugar Vanesa Saez, y tercer lugar Davinia Bello. En este caso, la novedad fue la nueva propuesta hecha por los niños y jóvenes de la localidad con juegos de mesa para los más pequeños donde podían jugar a juegos de cartas como el Uno o guiñote, y al ajedrez. Todos los participantes recibieron varios detalles y participaron en el sorteo de varios premios.

Tradición y música para todos / SERVICIO ESPECIAL

Carretones, cabezudos y juegos de mesa formaron parte de una programación infantil a la que se sumaron las actividades de la animadora Pekas, con propuestas como pintacaras y diferentes juegos para que niños y niñas pudieran disfrutar de las fiestas. Una de las novedades de esta edición ha sido la celebración del primer Pregón Chiqui, protagonizado por los miembros del consejo de Infancia y Juventud. Una iniciativa que ha permitido dar voz a los más jóvenes y convertirlos en protagonistas de uno de los momentos simbólicos de las fiestas. El acto continuó con una traca de globos y la guerra de pistola de agua.

La música fue otro de los grandes ingredientes de San Roque. La ronda jotera y la charanga Talaguelas pusieron el toque más tradicional y festivo, mientras que los DJ y las actuaciones de música en directo prolongaron el ambiente hasta bien entrada la noche. Las tradicionales recenas de salchichas y chocolatada, y el fin de fiestas con bocadillos de jamón y cerveza también contribuyeron a alargar la convivencia y los encuentros entre vecinos y peñistas.

Otro de los grandes éxitos de la programación fue la XVI edición del LumpiakenAgosterfest, con las entradas agotadas. La cita se consolida así como uno de los grandes referentes festivos de la localidad y una de las propuestas con mayor capacidad de convocatoria.

El concurso de carrozas también se consolidó como uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas. Las peñas volvieron a demostrar su creatividad, originalidad y capacidad para llenar las calles de color, diversión y buen humor. Año tras año, este concurso se convierte en uno de los momentos más esperados, gracias al gran ambiente que generan las peñas y al esfuerzo que ponen en la preparación de sus carrozas.

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En conjunto, las fiestas de San Roque han dejado un balance muy positivo, con una amplia participación y una programación capaz de combinar las tradiciones más arraigadas con nuevas propuestas. Unos días de convivencia y diversión que vuelven a poner de manifiesto la implicación de vecinos, peñas, colectivos y organización para mantener viva una celebración que ya forma parte de la identidad festiva de la localidad.