Tres bandas unen su música en Morata

La música de banda volvió a ocupar un lugar destacado en la programación cultural de Morata de Jalón con la celebración del Encuentro de Bandas de Música 2026, que tuvo lugar el domingo 2 de agosto en los arcos del ayuntamiento. La jornada reunió a tres agrupaciones vinculadas al territorio: la Banda Municipal de Ricla, la Banda Municipal de Sabiñán y la Banda Santa Cecilia de Morata de Jalón.

Uno de los elementos más destacados del encuentro fue la formación de una banda conjunta, que permitió a músicos procedentes de las tres localidades compartir atriles y experiencia para ofrecer una actuación colectiva.

La actuación se desarrolló al aire libre en un espacio singular como el de los arcos del ayuntamiento, generando una estampa especialmente ligada a la tradición de las bandas de música.

Más allá del propio concierto, que contó con una notable asistencia de público, el encuentro sirvió como punto de reunión entre músicos, familias, vecinos y visitantes, favoreciendo el intercambio y la convivencia entre las localidades participantes.

La presencia de las tres bandas permitió, además, poner en valor el trabajo que durante todo el año realizan estas agrupaciones, tanto en la formación musical de sus integrantes como en su participación habitual en fiestas, celebraciones y actividades culturales de sus respectivos municipios. En el caso de Morata de Jalón, la participación de la Banda Santa Cecilia volvió a poner de manifiesto el arraigo de la música de banda en la localidad.

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El evento estuvo patrocinado por el Ayuntamiento de Morata de Jalón y contó con la colaboración de la Banda Santa Cecilia de Morata de Jalón y de la Diputación Provincial de Zaragoza, consolidándose como una propuesta de intercambio cultural y musical entre municipios del entorno.