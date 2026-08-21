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FIESTAS PATRONALES DE ÉPILA

Unai Gonzalvo será el pregonero

Unai es campeón de Europa de rubgy en silla de ruedas. | SERVICIO ESPECIAL

Unai es campeón de Europa de rubgy en silla de ruedas. | SERVICIO ESPECIAL / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Épila

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, junto a la concejala de Festejos y en nombre de la corporación municipal, han anunciado la designación de Unai Gonzalvo Ripa como pregonero de las fiestas de San Pedro Arbués y San Frontonio, que se celebran del 16 al 20 de septiembre.

Unai se ha proclamado este año campeón de Europa con la Selección Española de rugby en silla de ruedas. Desde el Ayuntamiento de Épila explican que Unai encarna los valores que mejor representan a las nuevas generaciones: esfuerzo, constancia, compromiso y afán de superación. Su trayectoria es un ejemplo de cómo, allí donde otros podrían ver dificultades, él ha sabido encontrar oportunidades para crecer y convertir cada reto en una nueva conquista. Sus brillantes resultados académicos y deportivos son el reflejo de una extraordinaria capacidad de trabajo, perseverancia y determinación.

Añaden desde el consistorio que detrás de cada paso adelante también hay una familia que ha sabido creer en él, sostenerle y acompañarle siempre con humildad, sencillez y discreción. Esa unión es, sin duda, una parte esencial del camino recorrido. Cuando una persona de Épila alcanza sus metas, es todo el pueblo quien se siente orgulloso. Porque cada logro individual también habla del talento, los valores y la fuerza de nuestra sociedad.

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Desde el Ayuntamiento de Épila quieren felicitar de corazón a toda su familia por haber sido ese apoyo silencioso y constante que ha contribuido a que hoy Unai sea un referente para todos: «Unai, estamos deseando escucharte desde el balcón del ayuntamiento. Estamos convencidos de que tus palabras nos emocionarán y serán el mejor comienzo para unas fiestas que viviremos con orgullo e ilusión. ¡Enhorabuena, Unai! Nos vemos del 16 al 20 de septiembre».

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