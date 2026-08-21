Valdejalón convierte el eclipse en una experiencia colectiva

Con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto, la Comarca de Valdejalón ha vivido un intenso verano plagado de actividades relacionadas con los astros.

Almonacid de la Sierra acogió una cata de vinos de la Ruta del Vino de Cariñena. / SERVICIO ESPECIAL

A finales del mes de junio, se realizaron cinco talleres infantiles en distintos municipios para que los más pequeños aprendieran el sistema solar y a observar un eclipse con seguridad, y también se instalaron planetarios portátiles en Ricla y Épila. Y en el mes de julio, Épila organizó unas jornadas sobre el eclipse con varias conferencias a cargo de personal especializado y otras actividades.

Cata de vinos en Almonacid de la Sierra. / SERVICIO ESPECIAL

El punto álgido llegó la semana del 10 al 12 de agosto, donde Épila fue uno de los cuatro puntos oficiales de observación elegidos por el Gobierno de Aragón, acogiendo a gran número de visitantes, tanto allí como en las plazas de alojamiento en la Comarca, que llegaron aproximadamente al 90% de ocupación.

El observatorio de Calatorao albergó una actividad comarcal. / SERVICIO ESPECIAL

Durante esos días, la Comarca de Valdejalón propuso varias actividades culturales, turísticas y naturales. El lunes 10 de agosto se desarrolló la propuesta Un cielo como nunca habías visto en el observatorio municipal de Calatorao, donde pequeños y mayores pudieron hacer un recorrido por las estrellas a través de un telescopio profesional en uno de los mejores observatorios de Aragón, disfrutando del espectáculo.

Épila albergó uno de los puntos de observación oficial. / SERVICIO ESPECIAL

El martes 11 de agosto, gracias a la Asociación Ojos de Pontil y su generosidad, se mostró este magnífico espacio natural a los visitantes.

Cerca de mil vecinos se reunieron en Morata. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades concluyeron el miércoles 12 de agosto con una visita turística guiada por el entorno patrimonial de Épila. Y por la tarde, más de 4.000 personas se dieron cita en el punto oficial de Épila para observar el fenómeno natural del eclipse solar y las perseidas, concluyendo la jornada con un magnífico concierto y dj.

Se realizó una visita por el patrimonio de Épila. / SERVICIO ESPECIAL

Morata de Jalón

También hubo un recorrido por los Ojos de Pontil. / SERVICIO ESPECIAL

Morata de Jalón también vivió una programación especial en torno al eclipse solar, y se convirtió en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Las actividades previas permitieron acercar el fenómeno a la población y preparar su observación de una manera segura y divulgativa. Una figura fundamental durante todo este proceso fue el moratense Antonio Lasala, encargado de acompañar y explicar el fenómeno astronómico a los participantes. Como parte de la programación, se realizó el reparto gratuito de gafas homologadas para la observación de eclipses solares, con una extraordinaria respuesta.

El momento culminante llegó el 12 de agosto, cuando la zona de El Calvario se convirtió en el principal punto de observación del municipio. Las excelentes condiciones del lugar para contemplar el fenómeno hicieron que, a lo largo de la tarde, se concentraran más de 1.000 personas, entre vecinos de Morata de Jalón y visitantes llegados desde otras localidades. Antonio Lasala estuvo nuevamente presente durante la jornada, explicando en todo momento lo que estaba sucediendo en el cielo, y acompañando a los asistentes durante las diferentes fases del eclipse.

Salillas de Jalón

Salillas de Jalón también se sumó a la contemplación del fenómeno astronómico que se llevaba meses anunciando. A medida que se acercaba la hora, los vecinos fueron tomando posiciones, tanto dentro del propio municipio como en los alrededores buscando el mejor observatorio sin obstáculos para disfrutar del fenómeno, siendo las inmediaciones de las vías del ferrocarril el punto de mayor concentración.

Adultos y niños mostraban una especial predisposición fruto sin duda de la carga mediática de las últimas semanas, y también de los talleres y actividades informativas promovidas por la Comarca de Valdejalón y ayuntamientos, como el reparto gratuito de gafas especiales y filtros para móviles de los días anteriores.

Desde que comenzó a verse la sombra de la luna, los vecinos comenzaron a disfrutar del momento y a registrar con sus cámaras y teléfonos un fenómeno único. Las tonalidades del entorno, el perceptible descenso de temperatura, pero sobre todo la franja de penumbra en la que se sumió todo el valle en los momentos centrales del eclipse provocó el asombro y la admiración de mayores y pequeños al poder observar a simple vista y sin gafas la corona solar.

Almonacid de la Sierra

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra y la comisión de cultura prepararon durante el eclipse una cata de vinos de la Ruta del Vino de Cariñena, maridada con productos locales y de Panadería Luis Ángel, que fue el anfitrión de la velada.

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Se degustaron distintos vinos de la DOP Cariñena maridando cada uno de ellos, contando con historia, tradiciones y el magnífico entorno de la ermita del calvario. La cata consistió en dos vinos con sus maridajes, se paró para ver y disfrutar el eclipse, y se volvió para degustar los dos últimos vinos y acabar a la luz de las estrellas esta excepcional noche. Acompañados de la historia, del patrimonio artístico, tradicional y local, vecinos y visitantes disfrutaron con mucho interés de una velada en la que se dieron cita 97 personas. Turismo de Aragón, la Ruta del Vino y el Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra obsequiaron a los asistentes con las gafas homologadas para disfrutar el eclipse total.