Un verano creativo en las piscinas de Salillas de Jalón

La Asociación de Mujeres Santa Quiteria dinamiza también los veranos en las piscinas de Salillas con diferentes actividades. En esta ocasión, programó para el 1 de agosto dos talleres para socias, vecinas y público en general, consistentes en una actividad de yoga adaptado y un taller de decoración de tazas.

La acogida y afluencia habitual por parte de las socias de la actividad de yoga adaptado ha llevado a la asociación a promover de nuevo la realización de esta actividad, que se llevó a cabo con la benigna temperatura de la mañana, y en la que las participantes pudieron practicar esta disciplina con la guía e indicaciones de Rafael Langarita.

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Por otro lado, esa misma tarde, y en dos turnos por el éxito de su celebración, la asociación programó también en las piscinas un taller de manualidades, dirigido por Reyes Langarita, para la decoración de tazas de desayuno, en la que un buen número de participantes, mayoritariamente niños y niñas, pudieron llevarse a casa una divertida taza que ellos mismos decoraron.