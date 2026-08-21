FÚTBOL SALA Y PÁDEL EN LUMPIAQUE
Un verano lleno de deporte y diversión
La Crónica de Valdejalón
Las instalaciones deportivas de las piscinas municipales de Lumpiaque acogieron los días 7, 8 y 9 de agosto una intensa programación deportiva, reuniendo a numerosos participantes y aficionados en torno a dos disciplinas que cada año cuentan con mayor seguimiento: el fútbol sala y el pádel.
Uno de los eventos fue la XXVI Maratón de Fútbol Sala, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo estival y que volvió a congregar a equipos y jugadores de varias localidades dispuestos a disfrutar de la competición en un ambiente marcado por la deportividad y la convivencia. Los ganadores fueron el equipo Pim Pam Pum, y el segundo premio fue para el equipo Las Cuevas.
Junto a la maratón se celebró también el torneo de pádel, que alcanzó su quinta edición demostrando la creciente afición por este deporte. Las pistas municipales registraron una notable actividad durante las jornadas de competición, con partidos que combinaron esfuerzo, emoción y buen ambiente entre los participantes. En la categoría de modalidad masculina los ganadores fueron la pareja Guillermo y Vlad, y el segundo premio fue para Israel y Kike. En la categoría de modalidad mixta los ganadores fueron Carlos y Laura, y el segundo premio fue para Sandra y Alberto.
La programación deportiva permitió además que las instalaciones de las piscinas municipales se convirtieran durante estos días en uno de los puntos de encuentro, acercando el deporte a vecinos y visitantes, y ofreciendo una alternativa de ocio saludable para todas las edades.
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