Verano de Santa Cruz de Grío, donde la desconexión es vida

El verano ha vuelto a llenar Santa Cruz de Grío de vida. Vecinos, familiares, amigos y visitantes se han reencontrado para disfrutar de calles, plazas y piscinas, y de una programación pensada para todas las edades.

Las jotas y las actuaciones protagonizan la programación veraniega. / SERVICIO ESPECIAL

El 11 de julio, las piscinas municipales acogieron una animada sesión de zumba, combinando deporte, música y diversión en una estupenda tarde de verano.

El pueblo se reunió para vivir la final del mundial entre España y Argentina. / SERVICIO ESPECIAL

El 12 de julio, los más pequeños disfrutaron de una mañana de juegos y entretenimiento en el pabellón municipal, con la colaboración de Yoli y Elena, vecinas de la localidad.

Taller de velas con mensaje. / SERVICIO ESPECIAL

El 18 de julio, se realizó un taller de velas con mensaje, una tarde diferente en las piscinas municipales donde los participantes pudieron crear y personalizar sus propias velas aromáticas.

La discomóvil anima las noches de verano. / SERVICIO ESPECIAL

El 19 de julio, vecinos y visitantes se reunieron en las piscinas municipales para vivir juntos y celebrar la victoria de España en la final del Mundial 2026.

Los más pequeños se han divertido en la ludoteca. / SERVICIO ESPECIAL

El 25 de julio, la música, las jotas y el folclore aragonés volvieron a llenar el pueblo de tradición de la mano del grupo Otero del Cid.

Pequeños y mayores se refrescaron en la fiesta de la espuma. / SERVICIO ESPECIAL

El 26 de julio, Santa Cruz de Grío volvió a mostrar su lado más solidario en la marcha senderista contra el cáncer organizada junto a la Asociación Contra el Cáncer de La Almunia de Doña Godina.

Marcha senderista contra el cáncer. / SERVICIO ESPECIAL

El 31 de julio, la Plaza del Reloj se llenó de música con Los Piticuen’s, grupo formado por vecinos del municipio.

El 1 de agosto, los más pequeños disfrutaron en las piscinas de El Último Abordaje de Morgan El Invencible y, por la noche, la música de DJ John García puso el broche final a la jornada en el pabellón.

El 8 de agosto, la Plaza de la Iglesia reunió a numerosos vecinos para disfrutar de una degustación y cata de vinos con tapa maridada, de la mano de Luis Ángel López de Almonacid de la Sierra.

El 12 de agosto, la sala polivalente acogió una demostración de productos naturales impartida por Fermi, vecina de la localidad, que compartió sus conocimientos sobre jabones artesanales y otros productos.

Y el 13 de agosto, pequeños y mayores disfrutaron de la fiesta de la espuma, una de las tardes más refrescantes y divertidas del verano en las piscinas municipales.

Además, durante julio y agosto, las piscinas también han acogido clases de natación y aquagym, fomentando el deporte, y ofreciendo otra forma divertida y saludable de disfrutar del verano.

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Y todavía queda verano con actividades, encuentros y muchos momentos por compartir.