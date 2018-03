El 15% de los inscritos en Podemos decide si comparte siglas con IU

Los inscritos en Podemos ya se han pronunciado sobre su intención de presentarse a las próximas elecciones autonómicas de la mano de IU y a las municipales junto a la de Zaragoza en Común (ZeC), aunque la formación no dio ayer el resultado, un día después de que finalizara el proceso. Esta vez la participación ha sido mayor que la registrada en la consulta sobre los presupuestos de la comunidad, cuando fue del 9%. De los 15.055 inscritos, 2.324 han dado su opinión, lo que representa el 15%.

Según informaron desde la formación morada, el proceso de recuento está siendo «muy complejo», por lo que ayer no pudieron dar el resultado oficial.

Por provincias, Zaragoza ha sido la más implicada. De los 9.465 simpatizantes con opción a voto, 1.513 lo han hecho, un 15,99%. Le sigue la de Huesca, con 100 papeletas de las 658 posibles. En Teruel, tan solo 42 personas se han involucrado en el proceso de las 385 registradas. Supone un 10,91%.

Estos serán los votos que decidan el futuro de Podemos en las elecciones autonómicas y municipales. La pregunta era: si se quiere compartir candidatura con IU a nivel de Aragón, y si se mantienen las alianzas, como la de ZeC en el consistorio zaragozano. En el caso de que los militantes apuesten por concurrir con Izquierda Unida, la candidatura sería Unidos Podemos, siguiendo la línea marcada desde Madrid.

Las corrientes que llegan desde Madrid son partidarias de hacerlo de forma conjunta. Más teniendo en cuenta que las últimas elecciones no han jugado mucho a su favor. En Zaragoza, el equipo de Gobierno de ZeC no pasa por su mejor momento, con una imagen desgastada después de que Pedro Santisteve decidiera cambiar las reglas del juego y controlar el 100% del capital de las sociedades municipales, algo que no había sucedido hasta ahora en la historia democrática del ayuntamiento.

En la últimas elecciones, Podemos consiguió 14 escaños e IU tan solo uno.