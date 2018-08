Arde un autobús en La Bombarda

No es de extrañar.LLevan un mantenimiento fastuoso.Por dentro se mueve todo y se escuchan diversos ruidos pensando si tendrás que bajar y esperar al próximo como ya me ha pasado cuatro veces.Una porque no abrian las puertas,otra olor a quemado,otra porque la puerta de bajada no abría,otra porque se le había caído un piloto trasero y así sucesivamente.Buen servicio.