La Audiencia Nacional reabre el caso del asesinato de Giménez Abad

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado al juez Santiago Pedraz que reabra la causa por el asesinato en 2001 del senador aragonés del PP Manuel Giménez Abad para interrogar al exdirigente etarra Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, y se le someta además a una rueda de reconocimiento. La extradición desde Francia, donde cumple condena, fue solicitada por un juez sustituto (Ismael Moreno), pero Pedraz archivó el caso sin que llegara a practicarse.

Para la Sala de lo Penal de la AN (compuesta por los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Sáez Valcárcel), Pedraz debe realizar las citadas diligencias, contando para ello con una rueda de reconocimiento en la que participaría el hijo del líder del PP aragonés, que le acompañaba cuando, volviendo de la Romareda, ETA le asesinó a tiros en la calle Cortes de Aragón de Zaragoza.

Borja Giménez Larraz ya dijo en el 2012 que reconocía sin dudas a Ata como autor de los disparos, y tanto la familia como la Fiscalía recurrieron la decisión del juez Pedraz de dar carpetazo al asunto. Este no clasificó la causa como compleja, y al haber transcurrido más de los seis meses que marca la ley sin que se pidieran diligencias, estimó que correspondía archivarla. La Fiscalía alegó que «el no declarar compleja la instrucción de una causa no trae consigo (...) la consecuencia automática de la conclusión de la misma», aunque hubieran pedido las pruebas más tarde.

La Audiencia Nacional también lo cree, máxime cuando el hecho de que Francia no haya respondido a la petición de extradición desde el 2015 no es imputable a ninguna de las partes. Por esto, como publicó Heraldo, ordena reabrir el caso.

Ata, que cumple dos condenas perpetuas en Francia, sí fue trasladado a España para ser juzgado por ordenar el atentado de la Casa Cuartel de Burgos, en el 2009, con 160 heridos. Fue absuelto.

Rudi juzgó ayer como «muy adecuada» la decisión judicial.