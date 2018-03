El Ayuntamiento tumba la moción del PP en favor de la prisión permanente revisable

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos de la izquierda y la abstención de C's, una moción del PP en favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable, en la que también instaban a los grupos parlamentarios en el Congreso a revisar su postura sobre la derogación.

El debate político ha estado precedido de la intervención de Belén Campos, de la asociación "Todos somos Gabriel", quien ha recalcado que el movimiento en favor de la no derogación de esta figura penal es "multicolor", ya que aglutina a 8 de cada 10 españoles, y que "el dolor de unos padres ante el asesinato de sus hijos es apolítico".

Ha criticado también que los que defienden la derogación no den una respuesta a los seres más vulnerables.

A las críticas se ha sumado también el portavoz popular, Jorge Azcón, quien ha asegurado que entre los contrarios a esta pena "nadie argumenta" y solo se busca "el titular".

Ha añadido que ante "terribles crímenes" como los del pequeño Gabriel o el de Diana Quer no se puede "cerrar los ojos", porque ello no va a cambiar la realidad.

Del mismo modo, ha reiterado que su posición no responde a ningún tipo de populismo, sino de "justicia lógica" y de "sentido común", ya que la percepción ciudadana es de "impunidad" y de que los criminales salen a la calle antes de lo que deberían.

Por último, Azcón ha defendido que la prisión permanente revisable es "todo lo contrario" a legislar "en caliente" y que, por contra, sí que se pretende "derogar en caliente", además de advertir de que si se retira esta figura del Código Penal la sociedad española podría evolucionar hacia posiciones "todavía peores".

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado que a las víctimas hay que escucharlas, pero ha rechazado que se legisle desde su dolor ya que, además, "nada les va a devolver a ese ser querido".

La mejor forma de respetarlas es, ha continuado, "no utilizar ese dolor", como cree que está haciendo el PP desde una posición "tacticista".

Desde las filas socialistas, Carlos Pérez Anadón ha relacionado la defensa de la prisión permanente revisable con el "populismo de la peor especie" y ha advertido a los populares de que cuanto más intentan conectar con las emociones del pueblo, más se alejan de las "necesidades reales de la ciudadanía".

Ha aseverado también que la introducción de esta figura penal está basada en "ilusiones ópticas", dado que es "falso" que las penas en España no sean lo suficientemente duras y no se cumplan, que no se permita el cumplimiento efectivo o que sea un país inseguro, cuando está entre los tres con menor criminalidad de la UE y, sin embargo, es el cuarto con una mayor estancia media en prisión.

Sara Fernández (Ciudadanos) ha justificado su abstención en su preferencia por esperar a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) antes de proceder a la derogación y, hasta entonces, reforzar el debate del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas ante crímenes "horrendos" y con peligro de reincidencia.

En este sentido, ha tachado de "incoherente" la actitud de un PSOE "podemizado" por no esperar a que el TC se pronuncie sobre el recurso que ellos mismos presentaron.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha calificado de "demagogia barata" el debate y de "miserable" la utilización de los familiares de las víctimas para una cuestión que es más "mediática" que una preocupación real, además de rechazar el "eufemismo" de prisión permanente revisable cuando "no es otra cosa que la cadena perpetua".

Asimismo, ha preguntado en virtud de qué estudios criminológicos se incluye esta pena y "si ha servido a Gabriel incluir la cadena perpetua en el Código Penal".